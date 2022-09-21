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لاعبة الشطرنج اللبنانية ترفض التطبيع مع العدو ببطولة العالم

لاعبة الشطرنج اللبنانية ترفض التطبيع مع العدو ببطولة العالم
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قرَّرت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة الانسحاب من بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية المقامة في جورجيا رفضًا لمواجهة لاعبة صهيونية.

العالم_لبنان

وكانت القرعة قد أوقعتها في الجولة الخامسة من البطولة مع لاعبة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وعلَّق رئيس البعثة اللبنانية جمال شامية على قرار الانسحاب بالقول، إن سبب الانسحاب جنسية اللاعبة التي كانت من المفترض أن تواجه سالي، مؤكدًا أنَّه لا يعترف بالعدو ولا التطبيع مع المحتل المعتدي.
وانسحاب حمادة هو الثالث بعدما شهد الشهر الماضي انسحاب البطل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة الفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني، كما انسحبت أيضًا ناديا فواز من بطولة عالمية للشطرنج في الإمارات.
وسبق للاعب اللبناني عبد الله منياتو الانسحاب من بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة التي أُقيمت ببلغاريا العام الماضي رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني.

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