لاعبة الشطرنج اللبنانية ترفض التطبيع مع العدو ببطولة العالم

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وكانت القرعة قد أوقعتها في الجولة الخامسة من البطولة مع لاعبة من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وعلَّق رئيس البعثة اللبنانية جمال شامية على قرار الانسحاب بالقول، إن سبب الانسحاب جنسية اللاعبة التي كانت من المفترض أن تواجه سالي، مؤكدًا أنَّه لا يعترف بالعدو ولا التطبيع مع المحتل المعتدي.

وانسحاب حمادة هو الثالث بعدما شهد الشهر الماضي انسحاب البطل اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة الفنون القتالية المختلطة في أبو ظبي رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني، كما انسحبت أيضًا ناديا فواز من بطولة عالمية للشطرنج في الإمارات.

وسبق للاعب اللبناني عبد الله منياتو الانسحاب من بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة التي أُقيمت ببلغاريا العام الماضي رفضًا لمواجهة لاعب صهيوني.