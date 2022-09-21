العالم - مراسلون

خطة المواجهة الند بالند، كانت تبدو فقط ظاهرياً بين القطبين الروسي والاميركي؛ لكن اليوم وبعد خطاب الرئيس الروسي وبدء التعبئة الجزئية للجيش الروسي واستفتاءات حول انضمام دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خرسون وزاباروجيا الی بلاده والتهديدات الصريحة بالقصف النووي لكل من يرفع اصبعه ضد روسيا؛ بدأ الغرب يخشی الفعل الحقيقي علی أرض الواقع وتفاقم الأمر لحرب عالمية ثالثة.

وقال مواطن روسي لقناة العالم:"أعتقد أن هذا القرار ربما يكون هو القرار الوحيد الصحيح للوضع الحالي بما أن هذا هو بلدنا وإذا كان أمن كل بلد يتعرض للتهديد بالفعل، فأنا أعتقد أن التعبئة هي ببساطة عنصر ضروري".

وقال مواطن روسي اخر:"إن قرار القائد العام الأعلى لبلادنا اليوم بتعبئة جزء من العسكريين المتعاقدين أعتقد أنه مبرر تماماً لأن هذا القرار سببه الحاجة الملحة لحماية مصالح بلادنا سواء في الخارج أو على الحدود مباشرة".

وقال مواطن روسي اخر لقناة العالم:"يجب علينا ان ندعم مثل هذه القرارات، يجب علينا ان دعم دولتنا وقادتنا يجب ان ندعم المستقبل وشبابنا؛ اعتقد ان قرار الرئيس كان صائباً وفي الوقت المطلوب".

ارجوحة التصريحات الروسية والاميركية بقصف مصادر الطاقة النووية لكلی البلدين وبعض من البلدان العربية تشتد ليسقط أحد اللاعبين أو لتقف الی الابد ويبقی السؤال قائماً حول امكانية وقبول استخدام سلاح الدمار الشامل من الناتو مفتوحاً ضد روسيا، فهل نهاية العالم اقتربت كما روي في أفلام شاهدناها من قبل؟