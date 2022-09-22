وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره البحريني 'مد الجسور مع الأشقاء'

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سانا" أن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الزياني أشار إلى "أهمية التعاون ومد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء"، بينما قال المقداد إن "الأولوية بالنسبة لسوريا هي العمل على تطوير العلاقات العربية- العربية وتعزيز العمل العربي المشترك".

وأضافت الوكالة أن الوزيرين بحثا تطورات الوضع في المنطقة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات.

وقالت إنهما أكدا "أهمية وحدة الصف العربي وضرورة تجاوز الانقسامات والخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية".