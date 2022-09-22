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الرئيس الايراني: المقاومة فقط قادرة على لجم عدوان ووحشية الكيان الصهيوني

الرئيس الايراني: المقاومة فقط قادرة على لجم عدوان ووحشية الكيان الصهيوني
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان لبنان اثبت بان المقاومة فقط هي القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني ونزعته الوحشية.

العالم - ايران

واكد آية الله رئيسي خلال اللقاء في مقر اقامته في نيويورك اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن التقدم والأمن والاستقرار في لبنان امر مهم جدا للجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقال: ان لبنان هو الخط الامامي للمقاومة واسم بارز في طليعة حركة المقاومة.

واوضح الرئيس الايراني أن من ظنوا أن بإمكانهم مواجهة الكيان الصهيوني وحماته بوسائل أخرى غير المقاومة أدركوا خطأهم وهم يغيرون نهجهم الان، واضاف: ان لبنان كواجهة للمقاومة له تأثير على أجواء المقاومة برمتها واثبت بأن المقاومة هي وحدها القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني ونزعته الوحشية.

واعتبر السيد رئيسي الوحدة والتلاحم بأنهما أهم قضية بالنسبة للبنان وقال: إن تشكيل حكومة قوية ومقتدرة في لبنان أمر استراتيجي ومهم للغاية ، وفي هذا الاتجاه ، فإن وحدة جميع الأعراق والأديان والجماعات في لبنان أمر حاسم جدا.

وأوضح الرئيس الايراني أن الخلاف اليوم سم قاتل للمنطقة ولحركة المقاومة ، وقال: ان الوحدة والتماسك هما استراتيجية حركة المقاومة، والاختلاف والانقسام هما استراتيجية العدو ، وان الجمهورية الإسلامية تدعم اي خطوة وعملية هادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان.

وأشار رئيسي إلى أن العدو يحاول الايحاء بأن الوضع في المنطقة يتقدم وفقًا لرغبات اميركا والكيان الصهيوني ، في حين أن تطبيع العلاقات مع بعض الحكومات في المنطقة لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى توفير الأمن للكيان الصهيوني ومن شانه ان يؤدي للمزيد من تعميق كراهية شعوب المنطقة لهذا الكيان.

*لم ير لبنان إلا الخير من إيران

من جانبه أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن ارتياحه للقاء السيد رئيسي، مصرحا بانه سيزور طهران قريبا.

وذكر أن لبنان لم ير سوى الخير من إيران ، ويريد دائما أفضل العلاقات معها ، مضيفا أن العلاقات الثنائية مع إيران في مستوى ممتاز.

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