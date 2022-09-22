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شاهد.. زرافة تصارع الحيوانات المفترسة لحماية طفلها

شاهد.. زرافة تصارع الحيوانات المفترسة لحماية طفلها
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تم التقاط مشهد تحاول فيه زرافة حماية طفلها من هجمات الأسود والضباع والنسور وابن آوى من قبل مجموعة من عشاق الحياة البرية في حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا.

العالم - منوعات

ووثق ستيف بوتا ، المرشد السياحي وزوجته تانيا كوتزي هذا المشهد المفجع والمثير.
واشارات كوتزي الى انه عندما رأينا هذه الزرافة كانت تبدو متوترة للغاية. كان تسير صعودا وهبوطا محدقة على الأرض ، اتضح أن طفل حديث الولادة الزرافة يكافح من أجل النهوض. في كل مرة حاول فيها النهوض ، كان يسقط على وجهه أو على جنبه. ووالدته تحاول مساعدته وتحفيزه على النهوض. توصلت أنا وزوجي إلى استنتاج مفاده أن العجل أصيب بجروح في ظهره أو ساقيه عند الولادة ، ولهذا السبب لم يستطع الوقوف.
وصل نسر للتحقق من الزرافة الصغيرة لكن الزرافة الأم وطردت النسر بعيدًا، ثم جاء زوج من أبناء آوى وطردتهم بعيدًا. في اليوم التالي سمعنا أن العجل قد مات أثناء الليل. في الصباح ، حاولت الأم إبعاد الأسود والضباع ، لكن في النهاية أكل الأسد الصغير الزرافة.

واشار المرشد السياحي الى أن هذه الزرافة الأم وقفت هناك طوال الليل تحرس طفلها. لقد واجهت العديد من بنات آوى وضبع وأسود. في الصباح ، وصل أسد إلى مكان الحادث. فقررت الأم الاستسلام. ربما لأن حياته أصبحت الآن في خطر.

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