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وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان لنظيره الايرلندي: هناك رغبة كبيرة في تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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