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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس الايراني لخبراء السياسة الخارجية الاميركية: ايران تسعى للحصول على ضمانات موثوقة ومطمئنة بعدم تكرار تجربة انتهاك الاتفاق النووي
الرئيس الايراني لخبراء السياسة الخارجية الاميركية:لقد أعلنا تأييدنا إجراء مفاوضات لتحقيق اتفاق عادل ومعقول وليس مفاوضات من أجل المفاوضات
عبداللهيان: يجب رفع الحظر الاحادي على إيران في ضوء الاتفاق النووي وإغلاق ملف الاتهامات النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الخارجية الايراني: لن نبذل أي جهد للتوصل إلى اتفاق ، ونعتبر التوصل اليه فرصة جيدة لجميع الأطراف وكذلك المجتمع الدولي
وزير الخارجية الايراني: لن نبذل أي جهد للتوصل إلى اتفاق ، ونعتبر التوصل اليه فرصة جيدة لجميع الأطراف وكذلك المجتمع الدولي
وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان لنظيره الايرلندي: هناك رغبة كبيرة في تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران
رئيس وزراء اليابان: مستعدون لزيادة التعاون مع إيران في مختلف القطاعات ونحترم الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق نووي
الرئيس الايراني في لقاء مع رئيس وزراء اليابان: من الضروري إيجاد طرق مبتكرة للحد من تأثير الحظر الأمريكي أحادي الجانب على علاقات البلدين
الرئيس رئيسي: نعتقد أن فلسطين من البحر إلى النهر هي متعلقة بسكانها
الرئيس رئيسي: تطبيق العدالة صعب ودعاة السلام بدأوا يتنصلون من أسس السلام العالمي
وزير الخارجية الايراني: لن نبذل أي جهد للتوصل إلى اتفاق ، ونعتبر التوصل اليه فرصة جيدة لجميع الأطراف وكذلك المجتمع الدولي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش
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