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اللواء باقري: نوصي بلدان الخليج الفارسي الانتباه الى فتن الكيان الصهيوني ونعتبره وجوده مصدر شر

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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