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برصاص قوات الاحتلال الاميركي..

تحقيق عاجل يطالب به الشيخ الخزعلي لحادثة استشهاد الشابة زينب عصام

تحقيق عاجل يطالب به الشيخ الخزعلي لحادثة استشهاد الشابة زينب عصام
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الى اجراء تحقيق فوري وعاجل بحادثة استشهاد الشابة زينب عصام.

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي “نطالب بإجـراء تحقيـق فوري وعاجـل، بحادثـة استشهاد الشابة (زينـب عصـام) ذات الخمسة عشر ربيعاً، والتي استشهدت برصاص القـوات الأمريكيـة”.

واضاف ”ونطالب الأجهزة الأمنيـة والاستخباراتية بتقديم تقرير مفصـل يعـرض للشعب العراقي، يشـرح تداعيـات هـذه الحادثـة الجبانة، وكيـف لقاعـدة عسكرية أن تتواجـد على الأرض العراقية في مخالفة صريحة للدستور العراقي، وخـرق فـاضـح للسيادة العراقيـة،

وكيـف تقـوم بـإطلاق نـار حـي بحجـة التدريـب وسـط الأحياء السكنية، وبـدون سـواتر حاجـزة أو أماكـن مخصصة للتدريب، تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين.

وكانت الشابة الشهيدة زينب عصام قد أشغلت الرأي العام العراقي، بعد تعرضها للقتل في منطقة ابو غريب، بنيران القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة فكتوريا حـي بحجـة التدريـب وسـط الأحياء السكنية، وبـدون سـواتر حاجـزة أو أماكـن مخصصة للتدريب، تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين.

وطالبت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي الى محاكمة الجنود الامريكان المسؤولين عن قتل الشابه الشهيدة زينب.

المصدر - شبكة نهرين نت الاخبارية

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