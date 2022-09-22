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وزير الخارجية السعودي يتصل بنظرائه في دول الأسرى المفرج عنهم من روسيا

وزير الخارجية السعودي يتصل بنظرائه في دول الأسرى المفرج عنهم من روسيا
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، اتصالات هاتفية بوزراء خارجية دول تسلمت الرياض مواطنيهم الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني من روسيا.

العالم - السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن وزير الخارجية اتصل هاتفيا بنظرائه الأمريكي "أنتوني بلينكن، والكرواتي جوردان جرليتش، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، مؤكدا حرص واهتمام السعودية بـ "سلامة الأسرى الذين تسلمتهم السعودية اليوم من الجانب الروسي"، وأن السلطات السعودية تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

وكان بيان لوزارة الخارجية السعودية قد أفاد بأن "وساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أفضت إلى الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والسويد، وكرواتيا"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

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