شاهد.. عنصرية الملك تشالرز تطفو على السطح

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ويظهر الفيديو أن تشارلز يتجاهل رجل من ذوي البشرة السمراء ويرفض مصافحته وسط الحشود الواقفة في صفوف الانتظار لوداع الملكة.

وشهدت مواقع التواصل غضب عارما ليتجاهل تتشارلز رجل من ذوي البشرة السمراء ورفضه مصافحته، حيث كتبت مريم محمد حول هذا الموضوع: "تشارلز تفادى مصافحة رجل أسود وسط الجموع، لا ينتظر شيء سوى أن يمد إليه ملك بريطانيا الجديد يده كما يمدها للآخرين! هل من دليل أكثر وضوحا على عنصرية الملك تشارلز التي لم تخفها عيون الكاميرا ولا الحضور الهائل في جنازة الملكه اليزابيث".

وغرد منصور باوادي كاتبا: "تشالز يتجاهل رجلا اسودا أراد مصافحته: في البداية رآه ثم أشاح بوجهه عنه كأنه لم ينتبه له حتى إذا تخطاه صافح مَن بعده".

وعلقت يسري: "إلى المنادين بعدم التفرقة وحقوق السود في دول أوروبا دعاة الحرية والمساواة ،مشهد شاهده مئات الملايين من البشر في كل أنحاء العالم، العنصرية البيضاء البغيضة ضد السود ما زالت قائمة، تشارلز ملك بريطانيا تجاوز الرجل الأسود ولم يصافحه!".

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