الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. عنصرية الملك تشالرز تطفو على السطح

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تداول الناشطون مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يظهر فيه فعل مثير للجدل من الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث.

العالم - هاشتاغ

ويظهر الفيديو أن تشارلز يتجاهل رجل من ذوي البشرة السمراء ويرفض مصافحته وسط الحشود الواقفة في صفوف الانتظار لوداع الملكة.

وشهدت مواقع التواصل غضب عارما ليتجاهل تتشارلز رجل من ذوي البشرة السمراء ورفضه مصافحته، حيث كتبت مريم محمد حول هذا الموضوع: "تشارلز تفادى مصافحة رجل أسود وسط الجموع، لا ينتظر شيء سوى أن يمد إليه ملك بريطانيا الجديد يده كما يمدها للآخرين! هل من دليل أكثر وضوحا على عنصرية الملك تشارلز التي لم تخفها عيون الكاميرا ولا الحضور الهائل في جنازة الملكه اليزابيث".

وغرد منصور باوادي كاتبا: "تشالز يتجاهل رجلا اسودا أراد مصافحته: في البداية رآه ثم أشاح بوجهه عنه كأنه لم ينتبه له حتى إذا تخطاه صافح مَن بعده".

وعلقت يسري: "إلى المنادين بعدم التفرقة وحقوق السود في دول أوروبا دعاة الحرية والمساواة ،مشهد شاهده مئات الملايين من البشر في كل أنحاء العالم، العنصرية البيضاء البغيضة ضد السود ما زالت قائمة، تشارلز ملك بريطانيا تجاوز الرجل الأسود ولم يصافحه!".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق

روابط ذات صلة

بريطانيا..أصابع الملك الجديد تشغل بال رواد الإنترنت على سلامته!

دولة إفريقية تصدم زعيم جبهة البوليساريو بقرار غير متوقع!

مصادر صحفية.. الملک المغربی يشارك في القمة العربية بالجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ناشط في حزب العمال البريطاني: الوكالة الذرية العوبة بيد الغرب

تطورات هامة في مسار التقارب السوري التركي

قطر تعتزم تقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الإفريقي

الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي

المنفي: التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات حل متناقضة

شاهد.. دقيقة الصمت على وفاة "الملكة إليزابيث" تحولت إلى اعتراض سياسي