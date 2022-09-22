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ناشط في حزب العمال البريطاني: الوكالة الذرية العوبة بيد الغرب

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، ان وكالة الطاقة الذرية ما هي الا العوبة او اداة في يد دافعي ميزانياتها.

العالم – خاص بالعالم

واشار عمر اسماعيل الى ما حدث في العراق ولم يكن هناك اي دليل على وجود اسلحة دمار شامل اوالمفاعلات الذرية الوهمية التي قالوا بوجودها.

وشدد الناشط في حزب العمال البريطاني على ان وكالة الطاقة الذرية مؤسسة مسيسة ويرى بانه اذا اكنت هناك عملية اشغال زمني في هيئة الطاقة الدولية وانشغالها تماما بالملف النووي الايراني فما هو الا ضغوط قادمة من امريكا و"اسرائيل".

وابدى عمر اسماعيل استغرابه من ان "اسرائيل" نفسها لم توقع على المعاهدة الدولية لعدم انتشار الاسلحة النووية فكيف تنصب نفسها حكما لمن يملك او من مسموح له بالامتلاك.

واضاف الناشط في حزب العمال البريطاني ان "اسرائيل" تمتلك على الاقل 400 راس ذري.

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