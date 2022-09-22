قطر تعتزم تقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الإفريقي

العالم - قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن دولة قطر تعهدت بدفع 12 مليون دولار للملايين من مواطني منطقة القرن الأفريقي، الذين يواجهون خطر المجاعة والتحديات هائلة الناتجة عن تدهور الأوضاع بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكدت أن محمد بن عبدالعزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، قد صرح بذلك أمام حدث يتعلق بـ "الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي"، الذي استضافته قطر إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الدبلوماسي القطري إلى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والوضع المنهار في منطقة القرن الأفريقي التي تتطلب الالتزام المستمر والإجراءات العاجلة من المجتمع الدولي، من أجل توصيل هذه المساعدات لمستحقيها، منوها إلى أن هذا الحدث يعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الدعم القطري الثابت لدول القرن الأفريقي وهي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.

وجدد محمد بن عبدالعزيز الخليفي تأكيد بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للتحديات الإنسانية، ومنح الأولوية القصوى لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وعبَّر مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية عن اعتزاز بلاده باستضافة الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيعقد في الفترة من 5 - 9 مارس/آذار 2023، لافتا إلى أهمية تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على مواجهة حالات الطوارئ المعقدة وغير المتوقعة، منوها إلى أن المؤتمر سيشكل فرصة مهمة لإحداث تغيير تحولي في حياة من يعيشون في أكثر البلدان ضعفا.