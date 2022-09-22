الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تعتزم تقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الإفريقي

قطر تعتزم تقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الإفريقي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

تعهدت قطر، بتقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الأفريقي، بسبب الوضع المنهار والاحتياجات الإنسانية الكبيرة في تلك المنطقة.

العالم - قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن دولة قطر تعهدت بدفع 12 مليون دولار للملايين من مواطني منطقة القرن الأفريقي، الذين يواجهون خطر المجاعة والتحديات هائلة الناتجة عن تدهور الأوضاع بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكدت أن محمد بن عبدالعزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، قد صرح بذلك أمام حدث يتعلق بـ "الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في منطقة القرن الأفريقي"، الذي استضافته قطر إلى جانب المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأشار الدبلوماسي القطري إلى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والوضع المنهار في منطقة القرن الأفريقي التي تتطلب الالتزام المستمر والإجراءات العاجلة من المجتمع الدولي، من أجل توصيل هذه المساعدات لمستحقيها، منوها إلى أن هذا الحدث يعد فرصة مهمة لإعادة تأكيد الدعم القطري الثابت لدول القرن الأفريقي وهي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية.

وجدد محمد بن عبدالعزيز الخليفي تأكيد بلاده على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للتحديات الإنسانية، ومنح الأولوية القصوى لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وعبَّر مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية عن اعتزاز بلاده باستضافة الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيعقد في الفترة من 5 - 9 مارس/آذار 2023، لافتا إلى أهمية تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على مواجهة حالات الطوارئ المعقدة وغير المتوقعة، منوها إلى أن المؤتمر سيشكل فرصة مهمة لإحداث تغيير تحولي في حياة من يعيشون في أكثر البلدان ضعفا.

روابط ذات صلة

منظمة حقوقية: قطر ترحل عمالا نظموا احتجاجا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ناشط في حزب العمال البريطاني: الوكالة الذرية العوبة بيد الغرب

تطورات هامة في مسار التقارب السوري التركي

قطر تعتزم تقديم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية لمنطقة القرن الإفريقي

الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي

المنفي: التدخل الدولي السلبي في ليبيا يرسم مسارات حل متناقضة

شاهد.. دقيقة الصمت على وفاة "الملكة إليزابيث" تحولت إلى اعتراض سياسي