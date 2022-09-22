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شاهد.. دقيقة الصمت على وفاة "الملكة إليزابيث" تحولت إلى اعتراض سياسي

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أثارت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية في بريطانيا، بعد الهتافات "المعادية" للعائلة المالكة في بريطانيا، خلال مباراة الفريق مع نادي سانت ميرين، مساء يوم الأحد.

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ورفع مشجعو النادي الاسكتلندي لافتة كتب عليها "" إذا كنت تكره العائلة الملكية فصفق بيديك".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي حيث كتب موفق عبد الرحمن حول هذا الموضوع: "القوميون الاسكتلند يريدون ان يذيقوا بريطانيا مر الكاس.. لسان حالهم: لماذا سمحت لنفسك بالخروج من الاتحاد الاوروبي ولا تسمحي لنا بالخروج من المملكة المتحدة..؟؟!! الايام القادمة حبلى لتماسك بريطانيا والكومنولث بعد الملكة".

وغرد عبد الملك البوسعيدي كاتبا: "هتافات جماهير نادي سلتيك ضد الملكة إليزابيث الثانية تثير جدلاً واسعًا في بريطانيا".

وكتب محمد عواد: "دقيقة الصمت على وفاة "الملكة إليزابيث" تحولت إلى اعتراض سياسي من جماهير سلتيك بصوت مرتفع للغاية .. رددوا بوضوح "إن كنت تكره العائلة الملكية البريطانية، قم بالتصفيق".. وما جرى أن الغالبية صفقت من مشجعين ولاعبين وإداريين!".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. دقيقة الصمت على وفاة "الملكة إليزابيث" تحولت إلى اعتراض سياسي