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الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي

الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مناقشات مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - الكويت

جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وبحث القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار.

كما تناول تفعيل اللجنة الوزارية العليا "العراقية - الكويتية" المشتركة، بما يعزز مصالح شعبي الدولتين في الازدهار والتنمية.

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الكاظمي يجري مباحثات مع نظيره الكويتي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي

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