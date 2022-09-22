العالم – ما رأيكم

ويشير ساسة الى ما حدث في العراق ولم يكن هناك اي دليل على وجود اسلحة دمار شامل او المفاعلات الذرية الوهمية التي قالوا بوجودها.

ويشدد ساسة على ان وكالة الطاقة الذرية مؤسسة مسيسة ويرى بانه اذا اكنت هناك عملية اشغال زمني في هيئة الطاقة الدولية وانشغالها تماما بالملف النووي الايراني فما هو الا ضغوط قادمة من امريكا و"اسرائيل".

ويبدى ساسة استغرابهم من ان "اسرائيل" نفسها لم توقع على المعاهدة الدولية لعدم انتشار الاسلحة النووية فكيف تنصب نفسها حكما لمن يملك او من مسموح له بالامتلاك.

ويضيف ساسة ان "اسرائيل" تمتلك على الاقل 400 راس ذري.

كما يقول باحثون بالشؤون الدولية ان هناك مشكلة في الرؤية الدولية في التعامل مع الهيمنة والغطرسة الامريكية في فرض عقوبات على الدول دون اي دليل او سلطة دولية.

ويشير الباحثون الى السكوت الدولي على امتلاك امريكا والدول الاوروبية و"اسرائيل" للرؤوس والمفاعلات النووية والاعتراض على امتلاك ايران للطاقة النووية على الرغم من سلميتها.

ما رأيكم:

ما أهمية تحريك الرئيس الايراني الملف النووي في نيويورك ومطالبة أمريكا بالضمانات؟

ماذا عن لقائه الرئيس الفرنسي والمطالبة باغلاق ملف ايران لدى الوكالة الدولية؟



كيف يفهم الموقف الأمريكي بعدم توقع انفراجة في الاتفاق لكنه منفتح على التفاوض؟



لماذا لا يتوقع بوريل حدوث شيء قريبا وليس هناك أفضل من المقترح الأوروبي؟