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القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تكشف عن صاروخ "رضوان" البالستي أرض أرض خلال استعراض بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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