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مدى الصاروخ "رضوان" البالستي 1400 كم ويعمل بالوقود السائل ويحمل رأسا حربيا قابلا للانفصال

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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