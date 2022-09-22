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زابوروجيه تطالب سلطات كييف بسحب قواتها من المنطقة

زابوروجيه تطالب سلطات كييف بسحب قواتها من المنطقة
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

طالب فلاديمير روغوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، القوات الأوكرانية بمغادرة بقية أراضي مقاطعة زابوروجيه على الفور، محذرا مع اعتبارها "قوات محتلة" في حال بقائها بعد الاستفتاء.

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقال روغوف إنه "يجب على القوات المسلحة الأوكرانية، أن تغادر على الفور بقية أراضي مقاطعة زابوروجيه وفي حال العكس، سيتم بعد الاستفتاء الذي سيتبعه انفصال المنطقة عن أوكرانيا، وإعلان استقلالها وانضمامها إلى روسيا الاتحادية، النظر إلى القوات الأوكرانية على أنها محتلة، وأي من أفعالها سيعتبر بمثابة عدوان على روسيا".

يشار إلى أن الجيش الروسي يسيطر اليوم على نحو 73%من أراضي هذه المقاطعة، ولا تزال 27% من أراضي المقاطعة بما في ذلك مركزها الإقليمي - مدينة زابوروجيه، تحت حكم نظام كييف.

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