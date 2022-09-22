أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس22 سبتمبر 2022

ابرار..

القائد.. مرحلة الدفاع المقدس أثبتت أن صيانة البلاد تتحقق عبر المقاومة وليس بالإستسلام

اعتماد ..

رئيس الجمهورية بخطابه بالجمعية العامة.. لامكان لتصنيع السلاح النووي في العقيدة الدفاعية الإيرانية

أرمان امروز..

بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.. قدرات الردع الإيرانية أحد أبرز مكتسبات مرحلة الدفاع المقدس

اطلاعات ..

بوتين يعلن حالة التعبئة العامة بروسيا لتعزيز جبهات الحرب في أوكرانيا

خراسان ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن يكرر مزاعم واشنطن بشأن الإتفاق النووي بخطابه بالجمعية العامة

جوان ..

روسيا .. الخلافات الداخلية بمؤسسات السلطة بأمريكا هي السبب وراء توقف مفاوضات فيينا

سياست روز ..

حشود بحرية صينية مقابل السفن الحربية الأمريكية والكندية ببحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان

ارمان ملي ..

بكين تعبر عن عزمها على إعادة الوحدة والإندماج بين الصين وتايوان

قدس ..

صنعاء تشهد مسيرات إحتفالية في ذكرى إنتصار الثورة اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر

كيهان ..

في إزدواجية لانهاية لها .. أردوغان يهرع للقاء يائير لابيد بالجمعية العامة بنيويورك

وطن امروز ..

المعارضة البحرينية تعتبر إنزلاق النظام الخليفي في التطبيع مع الصهاينة وصمة عار بجبينه

رسالت ..

محافل سياسية وإعلامية غربية تحذر من تنامي النازية الجديدة بالبلدان الإسكندنافية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

sdكيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( أردوغان يهرع للقاء لابيد ) ..في ازدواجية واضحة لا يبدو ان هناك نهاية قريبة لها , هرع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.

إن الرئيس التركي يبدي إندفاعا محموما لإنعاش وتوطيد العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم كل شعاراته بشأن دعم القضية الفلسطينية.

والعجيب في الامر هو ان اردوغان نفسه الذي وصف الكيان الصهيوني "بقاتل الاطفال الفلسطينيين " لكنه لم يجد غضاضة ابدا في نفس الوقت من الشد على رئيس هذا الكيان خلال زيارته لانقرة قبل اشهر كما لم يتردد عن الشد بحرارة على يد لابيد بنيويورك ايضا وكأنه في سباق مع نظم التطبيع العربية لتعزيز العلاقات مع هذا الكيان الغاصب.

ان هناك تناقض هائل بين شعارات ومزاعم الرئيس التركي بشأن فلسطين والقضية الفلسطيني وهذا الاندفاع في تطوير العلاقات مع هذا الكيان الغاصب لارض فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( باكو ومواصلة تأجيج النار )..يبدو ان ما تريده جمهورية اذربيجان من وراء تسخين الاجواء من حين لاخر مع جارتها ارمينيا لم يعد يرتبط بمنطقة قره باغ قدرما يرتبط برغبة باكو في ضم اراض بجنوب ارمينيا نفسها.

إن باكو تريد وبدعم من أنقرة إقتطاع مناطق بجنوب أرمينيا تشمل الشريط الحدودي من الأراضي الأرمينية مع إيران أيضا وتحاول جمهورية اذربيجان عبر استغلال الضعف العسكري لجارتها ارمينيا التقدم في عمق اقليم سيونيك الارميني لفرض حالة امر واقع في تجاهل لاتفاقية نوفمبر 2000 بوساطة الرئيس الروسي نفسه حول قره باغ والمشاكل الحدودية.

ان هدف باكو ضم منطقة الشريط الحدود من الاراضي الارمينية مع ايران لتحقيق هدف الاتصال جغرافيا مع تركيا وذلك في اطار احلام اردوغان العثمانية.

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها الطويل( بوتين يعلن التعبئة)..الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن تعبئة نسبية باستدعاء قوات الاحتياط والجنود السابقين ممن لديهم تجارب كبيرة , لتعزيز قدرات القوات الروسية في جبهات القتال باوكرانيا.

إن إعلان التعبئة يرتبط بتراجع الجيش الروسي مقابل الهجوم الأوكراني المضاد وبمخطط إجراء إستفتاءات إنضمام لروسيا بمناطق بأوكرانيا.

ويبدو واضحا للعيان ان هذه التعبئة الروسية تستهدف تعزيز ضمانات اجراء استفتاء في اقليم دونباس بشرق اوكرانيا بالدرجة الاولى , وهو الاقليم الذي اكدت روسيا منذ بداية عملياتها العسكرية باوكرانيا كونه الهدف الرئيسي لاغلبيته السكانية من اصول روسية .

ان الهجوم الاوكراني المضاد اقترب عمليا من دونباس الخاضع للسيطرة الروسية لذلك جاء اعلان التعبئة العسكرية الروسية للحيلولة دون توسع ذلك الهجوم المضاد ولتعزيز قدرات الجيش الروسي تجسيدا لعزم موسكو على تحقيق اهدافها باوكرانيا.

سياست روز.. صحيفة سياست روز كتبت في تعليقها( فلسطين بين دعم تشيلي وخيانة تركيا ).. الرئيس التشيلي الجديد لم يرفض استلام اوراق اعتماد سفير الكيان الصهيوني في سانتياغو فحسب تنديدا بجرائم هذا الكيان بل حث بلدان العالم على تفعيل قرارات المنظمة الدولية التي تشجب جرائم تل ابيب بحق الشعب الفلسطيني ايضا . ومع الاسف كان الرئيس التركي منهمكا بحديث ودي بامتياز مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في نفس الوقت .

إن تشيلي بلد صغير بأمريكا الجنوبية لكن رئيسه أبدى مروءة وشجاعة وإستقلالية كاملة في إدانة الكيان الصهوني دعما للعدالة.

ودفاعا عن الحق والانسانية , ومع الاسف نرى في المقابل ان بلدا مسلما كبيرا مثل تركيا في قلب المنطقة ويلمس عن قرب مآسي الشعب الفلسطيني , يتحدث عن دعم القضية الفلسطينية لكنه يوطد علاقاته مع هذا الكيان على حسابها طارحا منطقا غريبا لتبرير ازدواجيته وتناقض مواقفه .

ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار في مقال لها يحمل عنوان ( مايريده الصدر من رئيس الوزراء المقبل) نقلا عن خبير في الشؤون العراقية..ان موضوع زيارة وفد ثلاثي يضم رئيسا تحالف الفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني الى جانب رئيس اقليم كردستان العراق للنجف الاشرف للتباحث مع زعيم التيار الصدري , يعكس وجود تحرك سياسي جدي للخروج من الازمة السياسية بالعراق.

إن هناك قناعة باتت تفرض نفسها في الساحة العراقية بضرورة صيانة الأمن والإستقرار عبر الحوار للخروج من المأزق السياسي وفي ظل مثل هذه الاجواء الايجابية نسبيا ليس من المستبعد ان تشهد الساحة العراقية اطروحاتجديدة وومواقف اكثر مرونة لتجاوز بعض الخلافات العالقة , فمثلا قد يتوصل الحزبان الكرديان لتفاهم حول بقاء برهم صالح كرئيس للجمهورية او حول مرشح مشترك اخر , وقد يخفف التيار الصدري من معارضته لمرشح الاطار التنسيق لمنصب رئاسة الوزراء وهكذا , ولكن سيكون للتيار الصدري شروطه الخاصة بشأن تركيبة اية حكومة جديدة كما انه قد يسعى لاستعادة ثقله البرلماني للعب دورا مؤثرا في مسارات اية جكومة جديدة .