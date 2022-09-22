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المخابرات الروسية تعلن احباط محاولة لتفجير خط انابيب نقل الغاز إلى تركيا خططت لها "الاستخبارات الاوكرانية"

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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