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بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب للقدس المحتلة

بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب للقدس المحتلة
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الخميس 22/9/2022، أن بريطانيا تدرس نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس أبلغت رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد بذلك في اجتماعهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت إن تروس أبلغت لابيد "بمراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية لدى إسرائيل".

وقالت تروس إنها تتفهم "الأهمية والحساسية" فيما يتعلق بموقع السفارة. على حد زعمها.

وسبق أن تعهدت تروس خلال توليها منصب وزيرة خارجية بريطانيا، وتنافسها لخلافة جونسون، بنقل سفارة بريطانيا إلى القدس المحتلة، في حال انتخابها رئيسة للوزراء، ما يعني "اعتراف بريطانيا بالقدس بوصفها عاصمة لإسرائيل".

وكتبت تروس، المعروفة بولائها الكبير للاحتلال الإسرائيلي، رسالة إلى أعضاء منظمة "محافظون موالون لإسرائيل"، تعهدت فيها بدعم تل أبيب.

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