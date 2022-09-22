لجنة الامن القومي البرلمانية تؤكد ضرورة صيانة حدود الدول المعترف بها

العالم - ايران

و على خلفية الاشتباكات المسلحة الاخيرة في منطقة جنوب القوقاز، اصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بينت فيه المواقف الاخيرة المطروحة في هذه اللجنة بهذا الشأن.

وجاء في البيان انه من المؤسف وقعت خلال الاشهر الاخيرة تحركات في هذه المنطقة الحساسة هيأت الارضية للإخلال بالمعادلات الامنية والسياسية فيها،

وأكدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية ضرورة صيانة الحدود الدولية المعترف بها ووحدة تراب الدول كضرورة ماسة، وان أي مساس بها هو امر مرفوض ويتعارض مع القوانين الدولية.

وأضافت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو دول المنطقة الى مراعاة حسن الجوار، ومن البديهي انها ستبدي رد الفعل المناسب والقاطع تجاه اثارة الفتن من قبل الصهيونية العالمية والناتو في المنطقة في اطار المخططات التآمرية الجيوسياسية، وترى ان الاوهام التاريخية والطموحات التي تهدد السلام والامن المستدام، بعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية والمتطلبات الجيوسياسية لهذه المنطقة.

وشددت لجنة الامن القومي على انها وعملا برسالتها وواجباتها الذاتية، تتابع بكل حساسية الاوضاع والتطورات في هذه المنطقة بكل دقة، وستتخذ الاجراءات اللازمة والمتناسبة مع المصالح الوطنية، وستعمل على صيانة حقوق الشعب الايراني.