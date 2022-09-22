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حركة أمل: الحكومة لن تأتي بالمَّنِّ والسَّلوى لكنها تبعث الطمأنينة والاستقرار

حركة أمل: الحكومة لن تأتي بالمَّنِّ والسَّلوى لكنها تبعث الطمأنينة والاستقرار
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر المسؤول الثقافي في إقليم بيروت لحركة أمل المفتي الشيخ حسن شريفة الحكومة لن تأتي بالمن والسلوى لكنها تبعث الطمأنينة والاستقرار.

العالم - لبنان

وقال ان السياسات الكيدية زادت الازمة تأزما فلا بد من تواضع الجميع لمصلحة لبنان والمدخل هو التفاهم على رئيس للجمهورية وحكومة على قدر المسؤولية بعلمنا المسبق انها لن تأتي بالمن والسلوى الا انها تبعث الطمأنينة والاستقرار السياسي الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد.

وحذر شريفة في حفل تأبيني لأحد كوادر الحركة في النادي الحسيني لبلدة الزرارية الجنوبية ، من لعبة إقفال المصارف بحجج واهية وكأن المطلوب من المودعين ان ينعوا جنى عمرهم.

وختم: إن غض الطرف عما يجري في فلسطين من اعتداءات وحشية من الاحتلال الإسرائيلي كأنه تسليم بالواقع.

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