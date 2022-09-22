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قتيلان و 25 جريحا في أعمال شغب بكرمنشاه

قتيلان و 25 جريحا في أعمال شغب بكرمنشاه
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المدعي العام في محافظة كرمانشاه انه وللاسف، قتل شخصان في أعمال الشغب التي اندلعت في المحافظة يوم أمس واصيب عدد اخر بجروح .

العالم - ايران

وبحسب مدعي عام كرمنشاه: شهرام كرمي، فقد أظهرت التحقيقات التي اجريت في هذا الخصوص أنها كانت بالتأكيد من قبل المشاغبين، لأنهم قتلوا بسلاح ليس السلاح التنظيمي لقواتنا الأمنية والعسكرية.

كما أصيب في هذه الحوادث 25 شخصا من المدنيين وقوات الشرطة.

هذا فضلا عن تدمير ممتلكات عامة وحكومية في أعمال الشغب التي وقعت بعد ظهر ومساء امس في مدينة كرمانشاه.

تدمير مثيري الشغب 61 سيارة إسعاف من قبل مثيري الشغب

من جهة اخرى أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن تدمير 61 سيارة إسعاف تابعة لمنظمة الطوارئ في البلاد خلال التجمعات الأخيرة.

وقال بدرام باك ايين: الهجوم على سيارات الإسعاف مدان من وجهة نظر إنسانية ، ولا يمكن تخيله إلا من قبل مثيري الشغب.

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