الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي بحركة حماس محمود الزهار: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بحق الأقصى وجر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'شرعيان' لـ'جبهة النصرة' ينفذان انقلابا على 'ابو محمد الجولاني'

الجهاد الإسلامي تعلق على عزم بريطانيا نقل سفاراتها للقدس

أكبر الأحزاب الأردنية يحذر من التصعيد الصهيوني ضد "الأقصى"

رئيس موريتانيا السابق يغادر إلى باريس

الأمم المتحدة تؤمن التمويل اللازم لإنقاذ ناقلة النفط المهجورة قبالة اليمن

مقاومون فلسطينيون يستهدفون أهدافًا لقوات الاحتلال في الضفة