مجلس الأمن يجتمع لبحث التطورات في أوكرانيا

العالم- أوروبا

و بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية غربية في نيويورك سيحضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ، إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وعدد من وزراء خارجية الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها ألمانيا، فضلاً عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وقال الناطق الرسمي الإقليمي، الناطق باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، سام فيربيرغ في نيويورك: "نتوقع أن تعبّر الدول مجدداً عن ذات الرؤية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو ودول أخرى من جميع أنحاء العالم، بخصوص هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. هي حرب دون أي مبرر أو سبب"على حد زعمه.

وأضاف: "عبّرت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عن موقف موحّد قبل أسابيع، ونتوقع أن نسمع أكثر من الدول، وأن تعبّر عن هذا الموقف بتنسيق من المجتمع الدولي، وسنتكلم كذلك في المساعدات العسكرية والإنسانية التي سنواصل تقديمها إلى أوكرانيا كي تستمر من جهتها بالدفاع عن نفسها، وسنواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية، لأنّ الشعب الأوكراني والحكومة الأوكرانية يعانيان من هذه الحرب الروسية"حسب تعبيره.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، قد أعلن، أنه سيحضر اجتماع مجلس الأمن الخميس، وعبّر عن قلقه تجاه ما رآه من "تهديد روسي باستخدام الأسلحة النووية" في ما يخص تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن "التعبئة الجزئية واستخدام كل الأسلحة المتاحة".