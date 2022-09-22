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شاهد.. نزيه منصور: الارهاب الدولي يحاول تشوية صورة ايران

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

استاذ قانوني في القانون الدولي نزيه منصور أن اعداء الجحمهورية الاسلامية وتحت الخضوع الاميركي يحاولون تشوية صورة ايران من خلال استغلال قضية وفاة المواطنة الايرانية المرحومة "مهسا أميني".

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم لإخبارية، حول محاولات مندسين لاستغلال تجمعات عقب وفاة المواطنة الايرانية مهسا أميني، إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية اكثر من اربعة عقود وهي تواجه الارهاب الدولي، مؤكدا أن اعداء الجمهورية الاسلامية لا يستطيون أن يتقدموا قيد انملة على الساحة الإيرانية.

واضاف، أن الارهاب الدولي بعد فشل كل ممارساته العدوانية ضد ايران من الحرب المفروضة التي شنها النظام صدام البائد والى الحظر الاميركي، و اصبح صفر اليدين في ممارسته العدوانية ضدة ايران، لذا لجأ الى استخدام المندسين الخارجين عن القانون للاصتياد من الماء العكر واثارة الفوضى والفتة في البلاد.

واوضح، أن كل يوم تحصل في اميركا جرائم ضد الانسانية على مرى ومسمع كل العالم، وكذلك جريمة قتل الصحفي التي حصلت في السفارة السعودية، لم يسلك عليها الضوء وانطوى ملفها وكأن شيء لم يكن، ولم تسلط عليها اي وسائل الاعلام الغربية او العربية عليها الضوء.

وشدد منصور على انه لا يمكن اتهمام الشرطة الايرانية حول وفاة المرحومة مهسا أميني دون التحقيق الصحج، ومؤكدا ان القيادات الايرانية من قائد الثورة الاسلامية الى رئيس الجمهورية اتخذوا الاجراءات من اجل التحقيق حول وفاة المرحومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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