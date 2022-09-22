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بيان حرس الثورة حول اعمال الشغب الاخيرة:الفتنة الحالية لم تسفر إلا عن العار واضافت فشلًا مدويا آخر لقائمة إخفاقات جبهة أعداء ايران والثورة

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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