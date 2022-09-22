إسقاط 3 طائرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

العالم- الأزمة الاوكرانية

وكتب أكسيونوف على حسابه في موقع "تلغرام": "الوضع تحت السيطرة الكاملة".

يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد مهمتها في "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، لافتا إلى أن الهدف النهائي للعملية يتمثل في تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا ذاتها.

من جهته قال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، إن" القوات الأوكرانية قصفت بالمدفعية اليوم، وسط هذه المدينة وتسبب ذلك بسقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين."

وفي وقت سابق، ذكر كوليمزين أن "وسط المدينة يتعرض لقصف مكثف من جانب الجيش الأوكراني، وتم تسجيل سقوط قذائف عند مدخل السوق المغطى في منطقة " دونيتسك سيتي".

وأضاف العمدة: "وفقا للمعلومات الواردة، تسبب القصف الأوكراني للسوق المغطى في منطقة فوروشيلوفسكي، بسقوط قتلى وجرحى".

من جانبها، أفادت قناة تلفزيونية محلية، بأن القصف أدى إلى تدمير حافلة لنقل الركاب بوسط دونيتسك.

وأشارت القناة إلى أن 5 مواطنين على الأقل قتلوا في قصف السوق المذكور أعلاه.