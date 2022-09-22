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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر غير رسمية تعلن مقتل 17 شخصا حتى الان في احداث الشغب الاخيرة في ايران
مصادر غير رسمية تعلن مقتل 17 شخصا حتى الان في احداث الشغب الاخيرة في ايران
حرس الثورة: السلوك اليقظ والمقتدر المصحوب بضبط النفس لقوى الامن الداخلي للحفاظ على امن واستقرار الشعب أمر يستحق الثناء
حرس الثورة:نطالب القضاء بتحديد مروجي الشائعات في الفضاء الافتراضي والحقيقي والذين يعرضون الأمن للخطر والتعامل معهم بحسم وإنصاف
بيان حرس الثورة حول اعمال الشغب الاخيرة:الفتنة الحالية لم تسفر إلا عن العار واضافت فشلًا مدويا آخر لقائمة إخفاقات جبهة أعداء ايران والثورة
بيان حرس الثورة حول اعمال الشغب الاخيرة: مؤامرة العدو التي تتم بجمع وتدريب الطاقات الفاشلة وتجهيزها بأسلحة العنف الداعشي محاولة عبثية
القيادي بحركة حماس محمود الزهار: ندعو أهلنا في الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى دفاعا عن المدينة المقدسة
القيادي بحركة حماس محمود الزهار: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بحق الأقصى وجر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة
المخابرات الروسية تعلن احباط محاولة لتفجير خط انابيب نقل الغاز إلى تركيا خططت لها "الاستخبارات الاوكرانية"
مدى الصاروخ "رضوان" البالستي 1400 كم ويعمل بالوقود السائل ويحمل رأسا حربيا قابلا للانفصال
حرس الثورة: القيادة المقتدرة لقوى الامن الداخلي في صيانة امن واستقرار المجتمع امام المؤامرات اضافت ورقة ذهبية أخرى في سجلها الحافل بالانجازات
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش
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