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مصادر غير رسمية تعلن مقتل 17 شخصا حتى الان في احداث الشغب الاخيرة في ايران

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

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