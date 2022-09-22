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الحظر الجائر ودموع تماسيح بايدن على الشعب الايراني .. ايهما نصدق

الحظر الجائر ودموع تماسيح بايدن على الشعب الايراني .. ايهما نصدق
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

- الرئيس الامريكي جو بايدن من على منبر الامم المتحدة : نقف الى جانب شعب ايران الشجاع والايرانيات الشجاعات، والذين يتظاهرون اليوم دفاعاً عن أبسط حقوقهم.

- مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الاحادية على حقوق الإنسان “إيلينا دوغان”، تطالب امريكا برفع الحظر عن إيران لانه يتعارض والكثير من القواعد والنُظم المتعلقة بحقوق الانسان الدولية .

- الحكومة الامريكية تفرض حاليا أكثر من 1500 عقوبة على إيران، طالت حتى الدواء والغداء .

هناك مثل بلغاري يقول : إذا كذبت العنزة فإن قرنيها لا يكذبان.

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الحظر الجائر ودموع تماسيح بايدن على الشعب الايراني .. ايهما نصدق