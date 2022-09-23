مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

العالم - خاص بالعالم

لكن وفاتها تحولت الى ذريعة للاسطول الاعلامي الغربي والعربي حتى يشن حرب اعلام جديدة على ايران مستفيدا من التجمعات الاعتراضية في بعض المدن الايرانية طغت عليها اعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الى جانب استهداف قوات ضبط الامن والاعتداء على النساء المحجبات ما اثار غضب الشعب الايراني

الفئات المختلفة من الشعب الايراني خرجت بعد اداء صلاة الجمعة في مسيرات منددة بالاساءة للمقدسات والحاق الاضرار بالاموال العامة و الخاصة من قبل المشاغبين

وقالت مواطنة أيرانية:"وفاة هذه السيدة مؤسف بالتأكيد ولكن اصبحت هذه القضية ذريعة لاعمال الشغب وهذا مرفوض".



وقال مواطن ايراني :"الاساءة الى العلم الايراني مرفوض ونحن ندين هذه العملية".



وأكدت مواطنة :"الحجاب هو فرض ديني وامر الهي والإساءة الى السيدة المحجبة فعل يشبه افعال داعش".

ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة الايرانية طهران بل شهدت معظم المدن الايرانية ايضا مسيرات منددة باعمال الشغب ومثيري الشغب وخلاصة الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي لا للفتن ولا للشغب والهجمة الإعلامية الضخمة والهادفة ضد الايرانيين ومعتق داتهم.

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