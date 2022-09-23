الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أيام مضت على وفاة المواطنة الايرانية مهسا أميني التي أدعى البعض في بادئ الامر أنها قد توفيت إثر اشتباك مع الشرطة.. ادعاء سرعان ما دحضته وثائق وادلة قدمتها الشرطة الايرانية. 

العالم - خاص بالعالم

لكن وفاتها تحولت الى ذريعة للاسطول الاعلامي الغربي والعربي حتى يشن حرب اعلام جديدة على ايران مستفيدا من التجمعات الاعتراضية في بعض المدن الايرانية طغت عليها اعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الى جانب استهداف قوات ضبط الامن والاعتداء على النساء المحجبات ما اثار غضب الشعب الايراني

الفئات المختلفة من الشعب الايراني خرجت بعد اداء صلاة الجمعة في مسيرات منددة بالاساءة للمقدسات والحاق الاضرار بالاموال العامة و الخاصة من قبل المشاغبين

وقالت مواطنة أيرانية:"وفاة هذه السيدة مؤسف بالتأكيد ولكن اصبحت هذه القضية ذريعة لاعمال الشغب وهذا مرفوض".

وقال مواطن ايراني :"الاساءة الى العلم الايراني مرفوض ونحن ندين هذه العملية".

وأكدت مواطنة :"الحجاب هو فرض ديني وامر الهي والإساءة الى السيدة المحجبة فعل يشبه افعال داعش".

ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة الايرانية طهران بل شهدت معظم المدن الايرانية ايضا مسيرات منددة باعمال الشغب ومثيري الشغب وخلاصة الشعارات التي رفعها المتظاهرون هي لا للفتن ولا للشغب والهجمة الإعلامية الضخمة والهادفة ضد الايرانيين ومعتق داتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة

العراق وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.. تونس النهضة وتهمة تجنيد إرهابيين

تحذير أممي للاحتلال، الوضع قد يخرج عن السيطرة.. مخاوف غربية من مخاطر نووية وعواقب غير محسوبة

إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله رئيسي: إذا قال أحدهم الحق، فسيُسمع

العراق: الكاظمي يعلن اعتقال موظف بالدولة اعترف بقتل المتظاهرين

انفجار عنيف يهز لودر في أبين

ترجيحات بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة البرازيل من الدورة الأولى

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎