نائب لبناني: هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق

العالم - لبنان

وأوضح في حديثٍ لقناة "الجديد"، أن "الغموض ليس بالتشريع بل بالسلطة التنفيذية"، متسائلاً "على ماذا نتفاوض مع صندوق النقد، وماذا سيحصل بأموال المودعين؟".

ولفت كنعان، إلى "أننا تكلمنا مع سفراء الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك حوار بناء لتحقيق الأهداف المرجوة".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي يتكلم بدعم لبنان، لكن نحن بالتفاصيل نشدد على أن مسألة النازحين السوريين أساسية بالنسبة لنا، هناك أمور دولية مطلوبة".

وأردف أن "هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق على أرض الواقع ليس فقط بالوعود".