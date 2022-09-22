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مسألة النازحين السوريين أساسية بالنسبة لنا..

نائب لبناني: هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق

نائب لبناني: هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "المطلوب هو أن يكون هناك تعاون بناء بين الجميع، وإذا كان هناك إرادة دولية لإنقاذ البلد عليها الأخذ بعين الإعتبار خطة التعافي".

العالم - لبنان

وأوضح في حديثٍ لقناة "الجديد"، أن "الغموض ليس بالتشريع بل بالسلطة التنفيذية"، متسائلاً "على ماذا نتفاوض مع صندوق النقد، وماذا سيحصل بأموال المودعين؟".

ولفت كنعان، إلى "أننا تكلمنا مع سفراء الاتحاد الأوروبي ويجب أن يكون هناك حوار بناء لتحقيق الأهداف المرجوة".

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي يتكلم بدعم لبنان، لكن نحن بالتفاصيل نشدد على أن مسألة النازحين السوريين أساسية بالنسبة لنا، هناك أمور دولية مطلوبة".

وأردف أن "هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق على أرض الواقع ليس فقط بالوعود".

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مسألة النازحين السوريين أساسية بالنسبة لنا.. نائب لبناني: هناك إرادة دولية بالمساعدة لكن عليها أن تطبق

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