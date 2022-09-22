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أول دولة أوربية تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين

أول دولة أوربية تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم الأربعاء، أن ليتوانيا، قررت رفع مستوى استعدادات قواتها ردا على إعلان روسيا التعبئة الجزئية.

العالم- اوروبا

وكتب أنوساوسكاس على مواقع التواصل الاجتماعي: "بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينغراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تراقب فقط. سنزيد من جاهزية قوات الرد السريع لدينا".

وقال أيضا إن ليتوانيا تناقش إجراءات لمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن فيلنيوس تدعو جميع الحلفاء إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

بدورها أعلنت فنلندا أنها تراقب الوضع عن كثب وذلك على خلفية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية.

وأصدر بوتين مرسوما يتضمن تعليمات لرؤساء الكيانات الروسية بضمان تنفيذ إجراءات التعبئة الجزئية بالعدد المناسب وفي الإطار الزمني الذي يحدده وزير الدفاع.

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