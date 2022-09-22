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شاهد بالفيديو... الشعب الايراني لن يسمح لهذه المؤامرة بان تمر

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي حسن حجازي، أن هناك استغلال واسع من قبل وسائل اعلام من الخارج والاعلام الصهيوني لاثارة الفتنة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال حجازي في حديث لقناة العالم الاخبارية، حول محاولات مثيري الشغب لاستغلال تجمعات عقب وفاة المواطنة مهسا اميني، إن المسالة تدل على انه ليس هناك امر عفوي.

وأكد حجازي، أن اعداء الجمهورية الاسلامية معنيون بنقل الصورة على انها حركة مناهضة لرمزية الحجاب وطبيعة النظام الاسلامي،

وبين المحلل السياسي، أن وسائل الاعلام الاجنبية جزء من معركة كبرى ضد الجمهورية الاسلامية وضرب امكانياتها ومحاصرة اقتصادها.

واوضح حجازي، أن بعض وسائل الاعلام تحاول نقل صورة اعمال الشغب على انها انتفاضة وهي ابواق تروج للتخريب.

وأكد حجازي، أن هذه المسالة تكشف الحقيقة الكاملة خلف هذه التحركات التي تسئ للشعب الايراني الذي ضحى من اجل نظامه الاسلامي، مشيرا الى أن بعض التحركات اساءت الى رمزية القران الكريم والحجاب الشرعي والرسمي في ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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