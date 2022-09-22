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تعدها أمانة بغداد..

خطة لتأهيل بيت الشيخ 'الوائلي' وتحويله الى متحف ومركز ثقافي

خطة لتأهيل بيت الشيخ 'الوائلي' وتحويله الى متحف ومركز ثقافي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

شرعت امانة بغداد اليوم الخميس، بإعداد الخطط لإعادة تأهيل بيت "عميد المنبر الحسيني الشيخ الدكتور احمد الوائلي" وتحويله الى متحف ومركز ثقافي مهم.

العالم - العراق

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية العلاقات والاعلام بامانة بغداد وبالتعاون مع دائرة بلدية الكاظمية شرعت باعداد الخطط اللازمة لتأهيل بيت الشيخ العلامة الدكتور احمد الوائلي الكائن بمدينة الكاظمية المقدسة لتحويله الى متحف بالتنسيق مع عائلته وبشكل يتناسب ومكانته الدينية والوطنية".

واضاف ان "بيت الوائلي سيضم مقتنياته ومؤلفاته ومحاضراته الدينية وقاعة عرض فضلاً عن فعاليات أخرى يتم الاعداد لها بما يجعله متحفاً وطنياً جديداً ومركزاً ثقافياً مهماً".

وأكدت الأمانة، أنها "تولي اهتماماً بالغاً بالرموز الوطنية وذاكرة المدينة ومبدعيها وتعمل على استذكارها بما يعزز مكانتها التاريخية والثقافية، مشيرة الى انها سبق ان استملكت بيت الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وحولته الى مركز ثقافي ومتحف يضم مقتنياته وآثاره الشعرية وما كتب عنه من كتب ودراسات".

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