اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي

العالم - سوريا

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن مباحثاته مع الوزير العراقي أفضت إلى اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين بمجال تبادل الخبرات في حقول التصنيع الدوائي وتشجيع الاستثمار الدوائي وإقامة مشاريع دوائية مشتركة.

وأضاف السفير الدندح إن المذكرة ستتضمن أيضاً تبادل الخبرات في مجال الصناعة الغذائية وصحة البيئة وسلامة الغذاء إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات في الأنظمة الصحية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية فإن الوزير العقابي بحث مع سفير سورية في بغداد سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي والصناعات الدوائية والمستلزمات الصحية فضلاً عن تبادل الخبرات في الجانبين الطبي والصحي.

ونوه الوزير العراقي بالتعاون المشترك بين وزارتي الصحة العراقية والسورية والذي يرتقي بالخدمات الطبية في البلدين.