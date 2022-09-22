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السفير الدندح لوکالة "سانا"...

اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي

اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

اتفقت سورية والعراق على توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي والدوائي وتبادل الخبرات الطبية وذلك خلال مباحثات وزير الصحة العراقي هاني العقابي مع سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح.

العالم - سوريا

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن مباحثاته مع الوزير العراقي أفضت إلى اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين بمجال تبادل الخبرات في حقول التصنيع الدوائي وتشجيع الاستثمار الدوائي وإقامة مشاريع دوائية مشتركة.

وأضاف السفير الدندح إن المذكرة ستتضمن أيضاً تبادل الخبرات في مجال الصناعة الغذائية وصحة البيئة وسلامة الغذاء إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات في الأنظمة الصحية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية فإن الوزير العقابي بحث مع سفير سورية في بغداد سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي والصناعات الدوائية والمستلزمات الصحية فضلاً عن تبادل الخبرات في الجانبين الطبي والصحي.

ونوه الوزير العراقي بالتعاون المشترك بين وزارتي الصحة العراقية والسورية والذي يرتقي بالخدمات الطبية في البلدين.

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السفير الدندح لوکالة "سانا"... اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي

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