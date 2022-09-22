الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-09-2022

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-09-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميدفيديف: بوسع روسيا الدفاع عن المناطق الجديدة بالأسلحة النووية

أول تصريح للغنوشي بعد التحقيق معه

شاهد بالفيديو... اعداء ايران يحاولون تحقيق مأرب مشؤومة في الداخل ولكن..

السفير الدندح لوکالة "سانا"... اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-09-2022

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الثوابت الإيرانية في الأمم المتحدة