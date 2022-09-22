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ميدفيديف: بوسع روسيا الدفاع عن المناطق الجديدة بالأسلحة النووية

ميدفيديف: بوسع روسيا الدفاع عن المناطق الجديدة بالأسلحة النووية
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف اليوم الخميس إن أي أسلحة في ترسانة موسكو، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية، يمكن أن تُستخدم للدفاع عن الأراضي التي تنضم لروسيا من أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وذكر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الاستفتاءات التي تنظمها السلطات التي عينتها روسيا وتلك الانفصالية في مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا ستُجرى وأنه “لا عودة إلى الوراء”.

وتابع “ستقبل روسيا ضم جمهوريتي (دونيتسك ولوجانسك) في دونباس وأراض أخرى”.

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية ستعزز حماية جميع الأراضي بشكل كبير، مضيفا “أعلنت روسيا أنها يمكن أن تستخدم لتحقيق هذه الحماية قدرات التعبئة وأي أسلحة روسية أيضا، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية والأسلحة القائمة على أساس المبادئ الفيزيائية الجديدة”.

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ميدفيديف: بوسع روسيا الدفاع عن المناطق الجديدة بالأسلحة النووية

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