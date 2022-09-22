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وزير الخارجية الصيني: على مجلس الأمن أن يتمتع بالحياد حيال الأزمة في أوكرانيا

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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