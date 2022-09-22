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أمريكا متورطة في إعداد الجيش الأوكراني لارتكاب جرائم ضد المدنيين

أمريكا متورطة في إعداد الجيش الأوكراني لارتكاب جرائم ضد المدنيين
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في عمل المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا تلقت تأكيدًا على التورط المباشر لأجهزة المخابرات الأمريكية في إعداد الجيش الأوكراني لارتكاب جرائم ضد المدنيين.

العالم- الامريكيتان

ونقلت الدائرة الصحفية لمجلس الدوما عن ياروفايا، أن "الحقائق التي اكتشفتها اللجنة تؤكد إجراء تجارب على أفراد عسكريين أوكرانيين، فضلاً عن "نظام العمل برمته في أوكرانيا على وجه التحديد بشأن مكونات الأسلحة البيولوجية". حسب قولها،

"هذا يعطي إجابة على سؤال من وكيف تم حقن الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية بالمؤثرات العقلية طوال هذا الوقت، وتحويلهم إلى قتلة مهووسين يرتكبون جرائم دموية مروعة ضد المدنيين".

وقالت ياروفايا "هذا يؤكد المشاركة المباشرة لأجهزة المخابرات الأمريكية في هذا العمل الخطير، ليس فقط في هذه الأبحاث الخطيرة، ولكن أيضا المشاركة المباشرة في إعداد جيش القوات المسلحة الأوكرانية لارتكاب جرائم فظيعة ضد المدنيين".

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