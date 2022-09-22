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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري يلتقي ممثلي هولندا والاتحاد الاوروبي في اطار نشاطاته الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي
الاعلام العبري: قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية دهس مجند بعد اطلاق النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية
ا ف ب: لافروف يرفض أمام مجلس الامن الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا
الاعلام العبري: إصابة مجند في جيش الاحتلال الاسرائيلي بجروح في عمـلية دهـس قرب حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية
وزير الخارجية الصيني: على مجلس الأمن أن يتمتع بالحياد حيال الأزمة في أوكرانيا
وزير الخارجية الصيني: يجب العمل لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية
رويترز: الكيان الإسرائيلي وافق على بيع منظومة "رافائيل" للدفاع الجوي الى الإمارات في أول صفقة معروفة بينهما منذ تطبيع العلاقات في عام 2020
مصادر غير رسمية تعلن مقتل 17 شخصا حتى الان في احداث الشغب الاخيرة في ايران
مصادر غير رسمية تعلن مقتل 17 شخصا حتى الان في احداث الشغب الاخيرة في ايران
حرس الثورة: السلوك اليقظ والمقتدر المصحوب بضبط النفس لقوى الامن الداخلي للحفاظ على امن واستقرار الشعب أمر يستحق الثناء
الاعلام العبري: إصابة مجند في جيش الاحتلال الاسرائيلي بجروح في عمـلية دهـس قرب حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش
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