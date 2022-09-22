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انفوغرافيك..صنعاء تكشف عن صواريخ واسلحة جديدة في عرض الفريد من نوعه بالمنطقة

انفوغرافيك..صنعاء تكشف عن صواريخ واسلحة جديدة في عرض الفريد من نوعه بالمنطقة
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت القوات المسلحة اليمنية، عن صواريخ ومنظومات جديدة في مجال القوة الصاروخية والجوية ومنظومة الدفاع الجوي خلال العرض العسكري المهيب الذي أقيم امس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في انفو جرافيك.

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