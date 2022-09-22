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الاعلام العبري: قوات الاحتلال تعتقل منفذ عملية دهس مجند بعد اطلاق النار عليه قرب بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية

الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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