مراسل العالم: المناطق القريبة من القواعد الاميركية أصبحت كالسجن لاهاليها

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن العديد من المنشورات تندد بالخطوة باعتبار ان الفتاة تسكن قرية قريبة من قاعدة فيكتوريا.

وأضاف، أن معانات المناطق الفلاحية القريبة من مطار بغداد متواصلة منذ سنوات، حيث أصبحت تلك المناطق اشبه بسجن كبير بسبب قربها من القاعدة الاميركية.

واوضح مراسلنا، أن جد الشابة العراقية زينب عصام الخزعلي هو الاخر قبل سنوات على يد القوات الاميركية.



هذا وأثارت الجريمة استياء شعبيا ومن قبل قوى سياسية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بتقديم الجناة الى القضاء.

وكانت الشابة العراقية لقيت مصرعها في قضاء ابي غريب جراء اصابتها برصاصة اميركية اطلقت من قاعدة فكتوريا.

وتقول السلطات الاميركية ان الرصاصة اطلقت عن طريق الخطأ. فيما اعلنت قيادة عمليات بغداد فتح تحقيق في الحادث.



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