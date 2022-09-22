روسيا تفرض عقوبات على 87 كنديا وتتوعد بالمزيد

العالم- اوروبا

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "رداً على العقوبات لروسيا، التي يفرضها نظام جاستين ترودو، من حين لآخر، والتي طالت حتى اليوم ممثلي السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك، ممثلين إقليميين وصحفيين ونشطاء ثقافيين ومواطنين عاديين، فقد تقرر حظر دخول 87 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية".

وأشار البيان إلى أنه من بين المحظور دخولهم إلى روسيا رؤساء أقاليم، وعسكريون ورؤساء شركات "يقومون بتزويد نظام النازيين الجدد في كييف بالأسلحة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج".

وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار أنه من المرجح توسيع قائمة العقوبات الكندية، فإن الجانب الروسي سيعلن عن "إدراج" جديد للمواطنين الكنديين (في قائمة العقوبات) على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في "قائمة الحظر"، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.