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كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي هولندا والاتحاد الأوروبي

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي هولندا والاتحاد الأوروبي
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

في إطار نشاطاته الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي عقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في نيويورك لقاءات مع ممثلي هولندا والاتحاد الأوروبي.

العالم - إيران

وأكد علي باقري في هذه الاجتماعات عزيمة إيران الجادة في متابعة الالتزامات المستدامة، والتمسك بالتزامات الاتفاق النووي.

وعقدت هذه الاجتماعات، الخميس، على هامش القمة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين بمسؤولين في وزارة الخارجية القطرية وسويسرا، وقال في هذه الاجتماعات: إن منطق إيران الواضح هو الحاجة إلى توفير "التزامات مستدامة" في عملية التفاوض و"التمسك بالالتزامات" من الجانب الغربي.

وفي وقت سابق التقى علي باقري ونائب منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في نيويورك واستعرضا عملية مفاوضات رفع العقوبات.

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