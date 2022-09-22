من مقتضيات إحلال السلام والاستقرار تجنب الرؤية العنصرية

العالم - إيران

وفي لقائه نظيره الصربي صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تطوير المناسبات السياسية والاقتصادية‌ بين البلدين، قائلا: ترجع جذور الكوارث والنزاعات السابقة في منطقة البلقان إلى تعزيز الرؤية الطائفية ونرجوان يتم الحفاظ على حقوق جميع الطوائف والقوميات وأتباع الديانات ويحل الأمن والثبات والصداقة في فترة‌ جديدة.

وصرح رئيسي أن من مقتضيات إحلال السلام والاستقرار في العالم التجنب عن الرؤية العنصرية والطائفية، قائلا: ترجع جذور الكوارث والنزاعات السابقة في المنطقة البلقان إلى تعزيز الرؤية الطائفية ونرجو ان يتم الحفاظ على حقوق جميع الطوائف والقوميات وأتباع الديانات ويحل الأمن والثبات والصداقة في فترة‌ جديدة.

وبدوره أعرب الرئيس الصربي في هذا اللقاء عن شكره لإجراء هذا اللقاء واصفا صربيا دولة مستقلة وذات سيادة فريدة في القارة الخضراء التي لاتتبع سياسات الغرب.

ووصف الرئيس الصربي إحلال السلام والاستقرار في البلقان من سياسات بلاده، قائلا: نرغب في توسيع العلاقات الشاملة مع إيران في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.